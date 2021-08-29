Tаліби розстріляли відомого в Афганістані співака за непокору

Бойовики радикального руху "Талібан" розстріляли відомого в Афганістані народного співака. Його вбили через те, що він виконував пісні всупереч "новим законам" талібів, якими забороняється музика в країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колишнього міністра внутрішніх справ Афганістану Масуда Андарабі в Twitter.
"Жорстокість "Талібану" триває. Сьогодні вони по-звірячому вбили співака Фавада Андарабі, який просто приносив радість. Він співав про те, що наша прекрасна долина не підкориться талібам", - написав він.
Як згодом повідомив син вбитого, музиканта силою вивели з його будинку в селі Андараб провінції Баглан, після чого - розстріляли.
Нагадаємо, нещодавно представник "Талібану" заявив, що в Афганістані не допускається прослуховування музики через те, що в "ісламі вона заборонена".