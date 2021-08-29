RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Tаліби розстріляли відомого в Афганістані співака за непокору

Автор: Марія Кучерявець

Бойовики радикального руху "Талібан" розстріляли відомого в Афганістані народного співака. Його вбили через те, що він виконував пісні всупереч "новим законам" талібів, якими забороняється музика в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колишнього міністра внутрішніх справ Афганістану Масуда Андарабі в Twitter.

"Жорстокість "Талібану" триває. Сьогодні вони по-звірячому вбили співака Фавада Андарабі, який просто приносив радість. Він співав про те, що наша прекрасна долина не підкориться талібам", - написав він.

Як згодом повідомив син вбитого, музиканта силою вивели з його будинку в селі Андараб провінції Баглан, після чого - розстріляли.

Нагадаємо, нещодавно представник "Талібану" заявив, що в Афганістані не допускається прослуховування музики через те, що в "ісламі вона заборонена".

Читайте РБК-Україна в Google News
ТалібанАфганистан