Тактика и стрельба. В Британии показали, как проходили учения украинских военных (видео)

"В этом году Вооруженные силы Британии приняли украинских новобранцев и помогли обучить их защите своей родины от вторжения", - говорится в сообщении.

Там показали, как в начале этого месяца украинские бойцы участвовали в тактических тренировках с боевой стрельбой на снегу.

This year the UK Armed Forces have welcomed Ukranian recruits to the UK and helped train them to defend their homeland from invasion.



Watch as recruits take part in live fire tactical training in the snow earlier this month.#StandWithUkraine