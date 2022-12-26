Тактика и стрельба. В Британии показали, как проходили учения украинских военных (видео)

"В этом году Вооруженные силы Британии приняли украинских новобранцев и помогли обучить их защите своей родины от вторжения", - говорится в сообщении.

Там показали, как в начале этого месяца украинские бойцы участвовали в тактических тренировках с боевой стрельбой на снегу.