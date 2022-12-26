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Тактика и стрельба. В Британии показали, как проходили учения украинских военных (видео)

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Понедельник 26 декабря 2022 14:48
Тактика и стрельба. В Британии показали, как проходили учения украинских военных (видео) Фото: в Британии показали, как проходили учения украинских военных (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Министерство обороны Британии показало, как проходили одни из последних в этом году учения бойцов Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter оборонного ведомства Британии.

"В этом году Вооруженные силы Британии приняли украинских новобранцев и помогли обучить их защите своей родины от вторжения", - говорится в сообщении.

Там показали, как в начале этого месяца украинские бойцы участвовали в тактических тренировках с боевой стрельбой на снегу.

Напомним, в начале декабря в Великобритании закончилась последняя серия учений украинских военных. Учебную программу возобновят в январе 2023 года.

Отметим, что Британия планировала подготовить до конца года около 10 тысяч украинских солдат.

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