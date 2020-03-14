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Така сонячна: Джамала підкреслила кругленький животик облягаючим нарядом

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.03.2020 - 20:55
Така сонячна: Джамала підкреслила кругленький животик облягаючим нарядом
Джамала (Фото: instagram.com/jamalajaaa)

Вагітна Джамала зачарувала фанів і навіть дізналася їх прогноз - буде хлопчик чи дівчинка

Джамала, яка приголомшила фанатів трохи більше місяця тому повідомленням про свою другу вагітність, порадувала армію шанувальників новою порцією чудесних і сонячних фото, на яких також продемонструвала помітно кругленький животик.

Популярна українська співачка опублікувала в Instagram серію знімків і побажала підписникам приємних вихідних і запевнила, що все буде добре.

Джа вибрала цікаву комбінацію облягаючого наряду та вільної шкіряної модної курточки, доповнивши образ помаранчевими брюками.

Артистка запально посміхається та буквально заряджає глядачів своїм внутрішнім позитивом та щастям.

Джамала (Фото: instagram.com/jamalajaaa)

В мережі захоплюються образом Джамали і навіть діляться прогнозами, що у співачки народиться дівчинка - дуже вже вона погарнішала через вагітність.

  • Дякую, настрій відмінний!.. Як минула п'ятниця 13? Ви виглядаєте чудово! У вас шикарна посмішка і прекрасні очі!
  • Яка гарна! Jamala, люблю шалено;
  • Красуня! Обожнюю вагітних!
  • Погарнішали, напевно дівчинка буде!
  • Дякую вам за позитив і оптимізм! Бережіть себе;
  • Миммм... животик!
  • Джа, ти супер вумен;
  • Як завжди красуня!
  • До речі, животик вам дуже личить!
  • Красуня!

Така сонячна: Джамала підкреслила кругленький животик облягаючим нарядом

Фото: скрін коментарів instagram.com/jamalajaaa

Раніше ми писали про те, що Джамала показала ефектний образ плаття етнічного стилю.

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