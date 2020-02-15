Така ніжна: Джамала засвітила кругленький животик атмосферних кадрах

Джамала захопила своїх шанувальників квітучим виглядом і показала кругленький животик - знаменита українська співачка і екс-переможниця Євробачення вже чекає на другу дитину. Артистка в "морських" синьо-зелених вільних нарядах влаштувала справжній фотосет, поділившись з шанувальниками яскравими кадрами.

У своєму Instagram зірка написала тепле побажання підписникам, зарядивши їх приємним настоєм на всі вихідні.

Днями Джамала піднесла фанам справжню новину-сюрприз про другу вагітність, а зараз 36-річна співачка вже демонструє, як щастя виглядає.

Джамала (Фото: instagram.com/jamalajaaa)

У мережі захоплюються квітучим виглядом Джамали і купають артистку в компліментах, бажаючи залишатися сонячною, красивою, сильною, цілеспрямованою та щасливою.

Ви справжня молодець;

Красуня!

Бомбезно виглядаєш!

Наскільки ви красива і жіноча!

Джамала, ви дуже класна! Божої ласки!

Вау! Супер!

Джамала, ви красуня. Я вами пишаюся.

Джамалочка, не зупиняйся ні перед чим, ти сильна жінка. Удачі!

А який животик!

Скрін коментарів: instagram.com/jamalajaaa