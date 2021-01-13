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"Так безпечніше": експерт розповів, які COVID-вакцини потрібні українцям

Автор: Владислав Красінський

Незважаючи на укладений контракт на закупівлю китайської вакцини від COVID, для України безпечніше отримати вакцини, які виробляються в західних країнах. До самої стратегії вакцинації теж варто ставитися з обережністю.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ковідні паспорти". Як вакцинація може розділити світ і чого чекати українцям".

На сьогодні Україна уклала тільки один контракт на поставку 1,9 млн доз від китайської компанії Sinovac. Крім того, в рамках ініціативи COVAX мають надійти ще 16 млн доз, імовірно, від AstraZeneca, Novavax або Johnson & Johnson.

В коментарі РБК-Україн голова центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Павло Ковтонюк допустив, що навесні 2021 основні виробники вже випустять готові препарати.

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"Проблеми, чим ви вакцинуєтеся, не буде, за винятком, напевно, китайських і російських вакцин. Я би дуже обережно ставився до стратегії вакцинації великою кількістю китайських або, тим більше, російських вакцин. Я вважаю, що Україні правильніше і безпечніше вести себе як західна країна і мати в портфелі вакцини, які виготовляють у західних країнах", - зазначив Ковтонюк.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна відмовиться від вакцини Sinovac, якщо її ефективність буде нижче 70%.

Він також виключив, що епідемія COVID в Україні завершиться відразу після старту вакцинації.

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