У Таїланді зафіксували перший випадок передачі коронавірусу від мертвої людини

У Таїланді від коронавіруса помер судово-медичний експерт, який підхопив інфекцію від небіжчика. Про це повідомляє The Daily Mail.

Повідомляється, що подія сталася в Бангкоку і вважається першим подібним випадком у світі.

За даними дослідників з Таїланду та Індії, існує "мала ймовірність" того, що судмедексперт заразився від живого пацієнта, при цьому він постійно контактував з померлими.

Раніше медичні організації, зокрема Всесвітня організація охорони здоров'я, закликали дотримуватися обережності при поводженні з трупами людей, які вмерли від коронавіруса, оскільки до кінця не вивчено, як саме він може поширюватися.

На думку вчених, судмедексперти та патологоанатоми повинні носити захисний костюм, окуляри, рукавички і медичну маску. Це дозволить уникнути зараження коронавірусом при контакті з померлими.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що коронавірус в десять разів смертельніший свинячого грипу.

Також у ВООЗ наголосили, що вакцину від коронавірусу не варто очікувати раніше, ніж через рік.