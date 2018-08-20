У Таїланді в результаті нападу бойовиків постраждали дві людини

Бойовики кинули три гранати в один з будинків села

У Таїланді в результаті вибуху гранат дві людини отримали поранення. Про це повідомляє газета The Nation.

Як наголошується, четверо бойовиків на двох мотоциклах кинули три гранати в один з будинків села Бан Чамао. В результаті вибуху постраждали дві людини.

Зазначимо, збройні формування діють на мусульманському півдні Таїланду вже більше 10 років, домагаючись відділення і створення султанату на території провінцій Паттані, Яла і Наратхіват. За час конфлікту в регіоні в ході перестрілок і вибухів загинули понад 6,8 тис. чоловік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рятувальники припинили операцію по звільненню дитячої футбольної команди з печери на півночі Таїланду.

Так, губернатор провінції Чіанграй, в якій проводиться рятувальна операція, Наронгсак Оссатанакорн заявив, що рятувальникам потрібно "близько 10 годин", щоб підготуватися до наступного етапу операції.

Як відомо, група з 12 осіб, у віці від 11 до 16 років, і їх тренер 23 червня вирушили після тренування в гірський парк, де вирішили відвідати печеру. Однак через зливу вхід в неї виявився затоплений, і юні футболісти разом з тренером виявилися заблокованими в ній.