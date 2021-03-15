В Таїланді вирішили використовувати вакцину AstraZeneca

Таїланд почне використовувати вакцину AstraZeneca COVID-19 у вівторок після короткої затримки через можливі проблеми з безпекою. Прем'єр-міністр Прают Чан-Оча та члени уряду будуть першими, хто отримає щеплення.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяви чиновників.
У п'ятницю Таїланд був першою країною за межами Європи, яка призупинила використання вакцини AstraZeneca, від якої значною мірою залежить національна кампанія з вакцинації.
Влада Ірландії, Данії, Норвегії, Ісландії та Нідерландів припинили використання вакцини через проблеми зі згортанням крові, тоді як Індонезія вирішила затримати використання до висновку Всесвітньої організації охорони здоров'я.
З червня Таїланд стане одним із регіональних виробників цієї вакцини і зарезервував перші 61 мільйон доз для свого населення.
Міністр охорони здоров'я Таїланду Анутін Чарнвіракуль заявив, що багато країн підтвердили відсутність виникнення тромбів після уколів вакциною AstraZeneca.
"Прем'єр-міністр висловив свій намір і готовий отримати вакцину для зміцнення довіри людей", - сказав Анутін у заяві.
За його словами, експертна комісія підтвердила безпечність вакцини.
У неділю AstraZeneca заявила, що переглянула дані понад 17 мільйонів людей, вакцинованих у Великобританії та Європейському Союзі, які не показали "жодних доказів підвищеного ризику легеневої емболії, тромбозу глибоких вен або тромбоцитопенії".
Нагадаємо, Європейський регулятор ЕМА спростував зв'язок вакцини AstraZeneca з утворенням тромбів.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що вакцина AstraZeneca абсолютно не збільшує ризику утворення тромбів. Таку заяву він зробив з посиланням на Європейське агентство з лікарських засобів.