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В Таїланді вирішили використовувати вакцину AstraZeneca

Автор: Андрій Василюк

Таїланд почне використовувати вакцину AstraZeneca COVID-19 у вівторок після короткої затримки через можливі проблеми з безпекою. Прем'єр-міністр Прают Чан-Оча та члени уряду будуть першими, хто отримає щеплення.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяви чиновників.

У п'ятницю Таїланд був першою країною за межами Європи, яка призупинила використання вакцини AstraZeneca, від якої значною мірою залежить національна кампанія з вакцинації.

Влада Ірландії, Данії, Норвегії, Ісландії та Нідерландів припинили використання вакцини через проблеми зі згортанням крові, тоді як Індонезія вирішила затримати використання до висновку Всесвітньої організації охорони здоров'я.

З червня Таїланд стане одним із регіональних виробників цієї вакцини і зарезервував перші 61 мільйон доз для свого населення.

Міністр охорони здоров'я Таїланду Анутін Чарнвіракуль заявив, що багато країн підтвердили відсутність виникнення тромбів після уколів вакциною AstraZeneca.

"Прем'єр-міністр висловив свій намір і готовий отримати вакцину для зміцнення довіри людей", - сказав Анутін у заяві.

За його словами, експертна комісія підтвердила безпечність вакцини.

У неділю AstraZeneca заявила, що переглянула дані понад 17 мільйонів людей, вакцинованих у Великобританії та Європейському Союзі, які не показали "жодних доказів підвищеного ризику легеневої емболії, тромбозу глибоких вен або тромбоцитопенії".

Нагадаємо, Європейський регулятор ЕМА спростував зв'язок вакцини AstraZeneca з утворенням тромбів.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що вакцина AstraZeneca абсолютно не збільшує ризику утворення тромбів. Таку заяву він зробив з посиланням на Європейське агентство з лікарських засобів.

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