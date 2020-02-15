У Таїланді коронавірусом захворіли понад 30 людей

У Таїланді сьогодні, 15 лютого, підтвердили новий випадок зараження коронавірусом COVID-19, який водночас є 34 з початку січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними таїландського Міністерства охорони здоров'я, новий випадок зараження уханським коронавірусом підтвердили у 35-річної місцевої жінки, що працює в лікарні. Жінка могла заразитися коронавірусом після контакту з хворим.

Директор департаменту контролю захворювань Суванчай Ваттанайчароенхия додав, що з початку січня 14 людей вилікувалися від коронавірусу та повернулися додому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Єгипті підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Небезпечна хвороба була виявлена в іноземця. Хворого ізолювали на 14 днів та проінформували про інцидент Всесвітню

Також РБК-Україна писало, що у Японії кількість хворих коронавірусом COVID-19 зросла до 254 осіб. Лише у четвер, 13 лютого, в країні було підтверджено 4 нові випадки зараження коронавірусом.

Крім того, станом на ранок суботи кількість смертей від коронавірусу COVID-19 на материковому Китаї досягла 1523. За останню добу від небезпечної хвороби померли 143 людини. Загальна кількість заражених досягла 66 492.