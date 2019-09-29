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У Таїланді в ДТП з пікапом загинули 17 студентів

Новини » Надзвичайні події    29.09.2019 - 18:12
У Таїланді в ДТП з пікапом загинули 17 студентів
Фото: ДТП в Таїланді (bangkokpost.com)

Аварія сталася в таїландській провінції Самутпракан

У таїландській провінції Самутпракан 17 студентів одного з технічних коледжів загинули в результаті аварії з пікапом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Bangkok Post.

Таксист, який став свідком аварії, розповів поліції, що бачив, як перевантажений людьми пікап виїжджав на високій швидкості на головну дорогу провінції. Потім автомобіль з'їхав з дороги на тротуар, де врізався у два придорожніх стовпа і перекинувся.

В результаті сильного удару 12 студентів, які знаходилися в кузові пікапа, вилетіли на дорогу і загинули на місці. П'ятеро інших студентів і водій, що сиділи всередині автомобіля, отримали різні травми і були відправлені в найближчу лікарню.

Пізніше в медичному закладі від отриманих в результаті аварії травм померли п'ять студентів.

Нагадаємо, в Таїланді в ніч на 13 травня в провінції Накхонсаван в результаті аварії з автобусом постраждав 21 людина. Автобус перекинувся і опинився на узбіччі. З 43 пасажирів 21 отримав невеликі травми. Зараз поліція спілкується з водієм і пасажирами, щоб встановити обставини ДТП.

Додамо, у Таїланді в результаті ДТП з двоповерховим туристичним автобусом шість осіб загинули і близько 50 отримали поранення. За даними поліції, аварія сталася в районі Кхлонг Луанг у суботу, 6 грудня, близько 3:20 за місцевим часом. Автобус, що прямував з району Паном Прай у Бангкок, перекинувся.

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