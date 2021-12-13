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Таїланд скоротив термін ревакцинації з 6 до 3 місяців

Автор: Марія Кучерявець

Урядова робоча група з COVID у Таїланді заявила про скорочення інтервалу між введенням другої та третьої дози вакцини від коронавірусу. Так, замість шести місяців, ревакцинацію необхідно буде проходити через три.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Вказано, що відповідне рішення було ухвалено задля підвищення імунітету у боротьбі з новим штамом "Омікрон".

"Оскільки зараз "Омікрон" значно розповсюдився, пришвидшення до введення третього щеплення допоможе зменшити тяжкість симптомів і знизити рівень смертності", - пояснив представник урядової робочої групи з COVID Тавісін Вісануйотін.

За його словами, люди, які отримали друге щеплення від коронавірусу у серпні чи вересні, можуть пройти ревакцинацію одразу в будь-якому центрі вакцинації по всій країні.

Відомо, що на цей момент понад 43 млн людей - або 60% жителів Таїланду - вже отримали дві дози COVID-вакцини.

За інформацією видання, на сьогодні в Таїланді виявлено 8 завезених випадків штаму "Омікрон".

Раніше стало відомо, що Таїланд планує розпочати вакцинацію проти коронавірусу серед школярів.

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ТаїландВакцина від коронавірусу