Таїланд вирішив змішувати вакцини Sinovac та AstraZeneca

Міністерство охорони здоров'я Таїланду дозволило змішувати вакцини від коронавірусу компаній AstraZeneca та Sinovac. У Таїланді кажуть, що змішування цих вакцин є безпечним та підвищує імунітет до коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Britishian .

За даними МОЗ Таїланду, комбінація китайського препарату з AstraZeneca підвищує захист від коронавірусу до того ж рівня, що і два щеплення лише препаратом AstraZeneca.

Тепер Таїланд не буде давати дві дози вакцини CoronaVac, який виробляє компанія Sinovac. Варто зазначити, що Таїланд є одним з виробників вакцини AstraZeneca.

Станом на сьогодні у Таїланді повністю вакциновані лише 13% населення.