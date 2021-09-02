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Таїланд вирішив змішувати вакцини Sinovac та AstraZeneca

Автор: Дмитро Левицький

Міністерство охорони здоров'я Таїланду дозволило змішувати вакцини від коронавірусу компаній AstraZeneca та Sinovac. У Таїланді кажуть, що змішування цих вакцин є безпечним та підвищує імунітет до коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Britishian.

За даними МОЗ Таїланду, комбінація китайського препарату з AstraZeneca підвищує захист від коронавірусу до того ж рівня, що і два щеплення лише препаратом AstraZeneca.

Тепер Таїланд не буде давати дві дози вакцини CoronaVac, який виробляє компанія Sinovac. Варто зазначити, що Таїланд є одним з виробників вакцини AstraZeneca.

Станом на сьогодні у Таїланді повністю вакциновані лише 13% населення.

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ТаїландВакцина від коронавірусу