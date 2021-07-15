Таїланд відкрив три острови для COVID-вакцинованих туристів, але є обмеження

Влада Таїланду відкрила острови Самуї, Пханган і Тау в Сіамській затоці для відвідування туристами, вакцинованих від коронавірусу. Однак для відпочивальників введені ряд обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Bangkok Post .

Згідно з пропонованими вимогам для перебування на курортах острова Самуї, туристи не повинні переїжджати з нього протягом семи днів, а перші три дні вони повинні провести в готелі. На четвертий день відпочивальники зможуть поїхати на Пханган або Тау. Крім того, їм доведеться складати тест на COVID-19.

Покинути межі трьох островів туристи зможуть після перебування на них не менше 14 днів.