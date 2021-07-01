Таїланд відкрив курортний Пхукет для вакцинованих туристів

З 1 липня Таїланд відкрив курортний Пхукет для туристів, які пройшли вакцинацію від COVID. Перші іноземні відпочивальники вже прибули на острів.

Повідомляється, що пандемія COVID вдарила по економіці Таїланду, яка майже на 20% залежить від міжнародного туризму. Очікується, що модель так званої "пісочниці Пхукета" дозволить відновити туристичні потоки, оскільки вона дозволяє вакцинованим іноземцям відвідувати його без карантину.

Сьогодні вже майже 350 пасажирів рейсами з Ізраїлю, ОАЕ, Катару і Сінгапуру прибули на Пхукет. Туристи мають пройти температурний скринінг і перевірку вакцинації, а також завантажити в смартфони спеціальні додатки. Далі вони пройшли митні процедури, після чого у них взяли зразки на ПЛР-тест, результати якого протягом доби потрібно чекати в готелі.

Негативний тест дозволить туристам вільно пересуватися по острову, позитивний означає негайну госпіталізацію.