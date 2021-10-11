RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Таїланд відкриє кордони для вакцинованих туристів: відома дата

Автор: Сергій Пишкін

За словами прем'єр-міністра Таїланду Праюта Чан-Оча, країна відкриє кордони для вакцинованих туристів з 1 листопада. Інші ж обмеження будуть скасовані трішки пізніше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами прем’єр-міністра, алкоголь дозволять продавати в ресторанах вже з 1 грудня. Зокрема, того ж дня в країні відкриють й розважальні заклади.

Чан-Оча зауважив, що Таїланд сподівається отримати 170 млн доз вакцин до кінця року.

Зазначається, що в країні діють одні з найжорсткіших обмежень в регіоні, через боротьбу з високим рівнем захворюваності.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТаїландКоронавірусВакцинація