Таїланд відкриє кордони для вакцинованих туристів: відома дата

За словами прем'єр-міністра Таїланду Праюта Чан-Оча, країна відкриє кордони для вакцинованих туристів з 1 листопада. Інші ж обмеження будуть скасовані трішки пізніше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За словами прем’єр-міністра, алкоголь дозволять продавати в ресторанах вже з 1 грудня. Зокрема, того ж дня в країні відкриють й розважальні заклади.

Чан-Оча зауважив, що Таїланд сподівається отримати 170 млн доз вакцин до кінця року.

Зазначається, що в країні діють одні з найжорсткіших обмежень в регіоні, через боротьбу з високим рівнем захворюваності.