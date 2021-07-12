Таїланд через "Дельту" комбінуватиме вакцини Sinovac і AstraZeneca

У Таїланді мають намір комбінувати вакцини Sinovac і AstraZeneca для підвищення рівня захисту від штаму коронавірусу "Дельта" . Зокрема, вакцину AstraZeneca вводитимуть другою дозою тим, хто спочатку отримав Sinovac.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Повідомляється, що в разі реалізації цей спосіб вакцинації стане першою комбінацією вакцини, розроблених на Заході і в Китаї.

"Це зроблено для поліпшення захисту від варіанту "Дельта" і підвищення рівня імунітету проти хвороби", - заявив міністр охорони здоров'я Анутін Чарнвіракул.

Зазначимо, раніше стало відомо, що в сусідній Індонезії висока захворюваність серед медичних працівників, які отримали вакцину Sinovac.