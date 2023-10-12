Тафгаи из Канады перевернули ворота, хулиган "Ойлерз" бросил оппонента на лед: драки вечера НХЛ

В провинции Онтарио "Торонто" принимал гостей из "Монреаля". Долго ждать подтверждения принципиальности противостояния не пришлось. Хозяин Райан Ривз и защитник "Канадиенс" Арбер Джекай устроили драку в середине первого периода.

Первый у борта жестко въехал в молодого защитника "Монреаля" Кейдена Гуле. Джекай решил вступиться за партнера по команде. Он выдержал удар соперника, несколько раз ударил в ответ правой, а затем повалил оппонента на гостевые ворота. Драчуны получили по 5 минут штрафа за драку, а Джекай еще 2+10 за подстрекательство.

В свою очередь в Британской Колумбии старт сезона отметили защитник "Эдмонтона" Венсан Деарне и форвард "Ванкувера" Дакота Джошуа. Конфликт возник еще у ворот "Ойлерз", а сбросили краги хоккеисты в центре площадки. Джошуа сначала имел преимущество над оппонентом.

Деарне даже присел на колено и получил рассечение, но сумел перехватить инициативу в драке. Он сбил с головы нападающего шлем, схватил того за джерси, а затем борцовским приемом бросил американца на лед. Дуэт хулиганов получил по 5 минут штрафа. Джошуа смог прийти в себя и даже оформил издевательскую последнюю шайбу в разгроме "Эдмонтона" (8:1).