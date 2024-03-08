Тафгай "Торонто" избил хулигана "Бостона", вингер "Коламбуса" наказал двоих: драки вечера НХЛ

В штате Массачусетс на кулаках сошлись известные тафгаи – защитник "Бостона" Паркер Уотерспун и нападающий "Торонто" Тайлер Бертуцци. Они решили выяснить отношения после массовой толкотни у ворот "Брюинз", спровоцированной попыткой атаковать вратаря Калле Ярнкруком.

Вингер гостей принялся избивать Уотерспуна обеими руками. Последний пропустил несколько выпадов Бертуцци, но сумел сбросить шлем соперника. Впрочем, на этом достижения хозяина льда закончились. Постепенно он перестал отвечать на удары оппонента, поэтому рефери остановили спарринг.

В свою очередь в Огайо, пока другие сосредоточились на вбрасывании, сбросили краги нападающий "Коламбуса" Матье Оливье и центрфорвард "Эдмонтона" Сэм Каррик. Перед этим хозяин арены толкнул на лед одноклубника последнего Маттиаса Янмарка.

После недолгой подготовки бойцы стали обмениваться ударами. Акцентированнее выглядели выпады Оливье. Он хоть и потерял шлем, но сумел несколько раз хорошо попасть в голову и корпус. В конце концов Каррик оказался на льду. Оба получили по 5 минут штрафа.

Наконец в Пенсильвании загорелось, когда местные "Пингвинз" уже безнадежно "горели" гостям из столицы (0:3). Здесь стычку у борта затеяли форвард "Питтсбурга" Дженсен Харкинс и нападающий "Вашингтона" Бек Маленстайн.

Ударам обоих не хватало точности. Тем не менее, немного удачнее действовал вингер "Кэпиталз". Хотя в самый ответственный момент Хаскинс уклонился от мощного выпада соперника, он упал на лед и хозяин площадки его заблокировал.