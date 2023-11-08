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Тафгай "Монреаля" провел спарринг, ветеран "Флайерс" избил обидчика: драки вечера НХЛ

Фото: Николя Делорье приводит аргументы в дискуссии с Дживани Смитом (news-daily.com)
Автор: Антон Федорцив

Домашние матчи "Монреаль Канадиенс" и "Сан-Хосе Шаркс" в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги запомнятся не только заброшенными шайбами, но и столкновениями драчунов на льду.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на протоколы поединков.

 

Смутьяном в Монреале в очередной раз стал Арбер Джекай. Защитник "Канадиенс" во втором периоде противостояния с "Тампой-Бэй" вызвал на драку вингера "Лайтнинг" Теннера Жанно. Тот как раз атаковал первого номера драфта-2022 Юрая Слафковски.

Джекай решил вступиться за проспекта. Он бросил прочь ключку с крагами и попытался "перевоспитать" оппонента. Но известный боец Жанно уступать не захотел, хотя и эффектно потерял шлем после одного из выпадов соперника. В конце концов, на льду оказались оба – Джекай в падении потащил соотечественника за собой.

 

 

Похожие мотивы схватки были и в Калифорнии. Нападающему "Филадельфии" Николя Делорье не понравилось поведение вингера "Сан-Хосе" Дживани Смита. Тот грязно толкнул в борт защитника гостей Шона Уокера.

Долгая подготовка к бою не помешала великану "Флайерс" нанести несколько акцентированных ударов оппоненту. Смит долго держался на ногах, но пропустил два боковых и упал наземь. Оба получили традиционные в таких случаях 5 штрафных минут.

К слову, вингер "Виннипега" Аяфалло стал первой звездой вечера с четырьмя ассистами.

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