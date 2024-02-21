Тафгай "Миннесоты" нокаутировал двоих, форвард "Виннипега" отомстил другому: драки вечера НХЛ

Первая потасовка вспыхнула под занавес стартового периода, когда гости провинции Манитоба уже "горели" 0:2. Защитник "Уайлд" Джейкоб Миддлтон решил сорвать злость на сопернике – центрфорварде "Джетс" Марка Шайфли, которого отправил в борт за воротами "Миннесоты".

Тафгай гостей извинился перед оппонентом, но получил вызов защитника "Виннипега" Логана Стэнли. Тот активно начал поединок, схватил соперника за воротник и несколько раз попытался попасть правой. Тем не менее, Миддлтон выдержал напор и эффектно контратаковал, отправив Стэнли на лед.

За двух обиженных одноклубников в финальном периоде решил отплатить форвард "Джетс" Владислав Наместников. Правда, выбрал себе более простого оппонента – коллегу по амплуа Джейка Луккини. Игровой эпизод превратился в драку.

Россиянин быстро сбросил шлем форварда "Миннесоты" и несколько раз попал правой. Луккини решил "клинчевать" соперника, но пропустил еще несколько ударов. В конце концов, драчунов остановили рефери и выписали обоим по 5 минут штрафа.