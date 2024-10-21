Тафгай "Кэпиталз" нокаутировал оппонента, вингер "Эвеланш" начал и проиграл: драки выходных НХЛ

В штате Нью-Джерси потасовка вспыхнула на старте финального периода. Известный хулиган из "Вашингтона" Брэндон Дюхейм сошелся на кулаках с нападающим местных "Девилз" Стефаном Нейсеном.

Последний что-то не поделил с опытным защитником "Кэпиталз" Тревором ван Римсдайком. Впрочем, рефери своевременным вмешательством стычку остановил. Однако, далее Нейсен попытался атаковать Дюхейма, но тот к хиту оказался готов. А потом американец взялся "перевоспитывать" соперника и за несколько ударов отправил хозяина на родной лед.

Тем временем в Калифорнии до потасовки дошло в середине второго периода противостояния. На спарринг серьезно нацелился вингер "Колорадо" Логан О'Коннор. Он коварно атаковал нападающего "Сан-Хосе" Фабиана Зеттерлунда, а затем сцепился с защитником "Шаркс" Генри Траном.

У молодого американца сантиментов к старшему на 5 лет канадскому хоккеисту не было. Он быстро завладел инициативой и не дал О'Коннору возможности попасть один из ударов. Сам Тран несколькими выпадами отправил драчуна "Эвеланш" наземь и спокойно поехал отсидеть 5 минут штрафа.