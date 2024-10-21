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Тафгай "Кэпиталз" нокаутировал оппонента, вингер "Эвеланш" начал и проиграл: драки выходных НХЛ

Понедельник 21 октября 2024 12:54
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Тафгай "Кэпиталз" нокаутировал оппонента, вингер "Эвеланш" начал и проиграл: драки выходных НХЛ Фото: Генри Тран готовится отправить на лед Логана О'Коннора (news-daily.com)
Автор: Антон Федорцив

Субботне-воскресная программа регулярного первенства Национальной хоккейной лиги раскошелилась всего на две стычки – в американских Ньюарке и Сан-Хосе.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на протоколы поединков.

В штате Нью-Джерси потасовка вспыхнула на старте финального периода. Известный хулиган из "Вашингтона" Брэндон Дюхейм сошелся на кулаках с нападающим местных "Девилз" Стефаном Нейсеном.

Последний что-то не поделил с опытным защитником "Кэпиталз" Тревором ван Римсдайком. Впрочем, рефери своевременным вмешательством стычку остановил. Однако, далее Нейсен попытался атаковать Дюхейма, но тот к хиту оказался готов. А потом американец взялся "перевоспитывать" соперника и за несколько ударов отправил хозяина на родной лед.

Тем временем в Калифорнии до потасовки дошло в середине второго периода противостояния. На спарринг серьезно нацелился вингер "Колорадо" Логан О'Коннор. Он коварно атаковал нападающего "Сан-Хосе" Фабиана Зеттерлунда, а затем сцепился с защитником "Шаркс" Генри Траном.

У молодого американца сантиментов к старшему на 5 лет канадскому хоккеисту не было. Он быстро завладел инициативой и не дал О'Коннору возможности попасть один из ударов. Сам Тран несколькими выпадами отправил драчуна "Эвеланш" наземь и спокойно поехал отсидеть 5 минут штрафа.

К слову, накануне вратарь "Ванкувера" Ланкинен возглавил хит-парад звезд с шатаутом против "Филадельфии".

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