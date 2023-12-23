Тафгай "Филы" бросил оппонента на лед, баталия драчунов "Монреаля" и "Чикаго": драки вечера НХЛ

Защитник "Филадельфии" Ник Силер сошелся на кулаках с форвардом "Детройта" Кристианом Фишером. Последний грубо въехал в защитника у борта.

Силер схватил оппонента за грудки и ударом правой "проверил" подбородок соотечественника. Потом тафгай "Флайерз" еще и серьезно попал левой рукой. В конце концов Фишер упал на лед. Победитель дуэли вынужден был досрочно покинуть площадку из-за удаления.

Эффектная драка произошла в штате Иллинойс. Здесь выяснять отношения взялись вингер "Чикаго" Маккензи Энтвисл и защитник "Монреаля" Джейден Страбл. Столкновение возникло на почве нескольких мелких инцидентов.

Энтвисл набросился на оппонента после силового приема против одноклубника. Сначала завладел инициативой защитник "Канадиенс", быстрыми выпадами отправивший соперника на лед. Тот, однако, поднялся и успел немного проявить "гостеприимство". Затем вмешались рефери и отправили обоих на скамью штрафников.