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Тафгай "Чикаго" надавал тумаков молодому, а ветеран нокаутировал "викинга": драки вечера НХЛ

Фото: Ник Фолиньо разобрался с Лиэмом О'Брайеном (sports.yahoo.com)
Автор: Антон Федорцив

Противостояние "Аризоны Койотис" и "Чикаго Блэкхокс" в регулярном первенстве Национальной хоккейной лиги не только завершилось разгромом гостей из штата Иллинойс, но и обернулось рядом стычек на льду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.

 

Первая серьезная потасовка в Темпе случилась под занавес первого периода. Форвард хозяев с чертами викинга Лиєм О'Брайен что-то не поделил с вингером "Чикаго" Ником Фолиньо. После вбрасывания в центре площадки они быстро сбросили краги, чтобы разобраться друг с другом.

О'Брайен сначала захватил инициативу и выполнил несколько ударов правой. Впрочем, ветеран несколькими акцентированными ударами сбил канадца с ног. Тот упал на лед и смог подняться только с помощью рефери. Оба драчуна получили по 5 минут штрафа.

 

 

Вторая схватка произошла под занавес второй 20-минутки, когда "Блэкхокс" уже безнадежно "горели" аризонцам (1:7). В этот раз "танцы" на льду устроили защитник "Чикаго" Джарред Тинорди и центрфорвард "Койотис" Джек Макбейн. Они сначала потолкались за воротами чикагцев.

А потом принялись за дело. Они обменялись несколькими некритическими ударами. Впрочем, Макбейн дважды потерял равновесие, чем и воспользовался Тинорди. Он избежал выпадов оппонента, а сам точным ударом отправил хозяина площадки на лед. Рефери отправил хулиганов на скамью штрафников на 5 минут.

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