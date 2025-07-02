Таинственный сигнал из космоса: ученые наконец раскрыли шокирующую правду о странных пульсациях

Что вызвало сигнал

Хотя многие могли сразу подумать об инопланетянах, НЛО или какой-то передовой технологии с соседней планеты, на самом деле все оказалось гораздо проще и ближе к дому.

Согласно новому исследованию, быстрый радиовсплеск (FRB), зарегистрированный в июне прошлого года на австралийском радиотелескопе Square Kilometer Array Pathfinder, длился всего 30 наносекунд и оказался гораздо сильнее всех ранее зафиксированных сигналов из космоса.

Ученые тщательно проследили источник сигнала и предполагали, что это может быть даже черная дыра. К счастью, это не так - несмотря на то, что большинство FRB действительно исходят из глубин космоса, в данном случае сигнал исходил с давно неработающего спутника NASA под названием Relay 2.

Этот спутник был запущен в 1964 году, но сломался менее чем через год и с тех пор остается космическим мусором на орбите Земли. Поскольку спутник находится близко к нашей планете, его сигнал казался очень мощным, что и вызвало первоначальное удивление ученых.

Исследователи пояснили, что этот импульс не означает, что спутник внезапно заработал снова - скорее всего, причиной послужило накопление статического электричества, которое вызвало разряд энергии над Землей.

Также ученые отметили, что возможной причиной могло стать столкновение спутника с микрометеоритом - мелким космическим камнем размером от миллиметров до микрометров, что могло вызвать выброс плазмы и усилить сигнал.

Relay 2 вышел из строя менее чем через год после начала работы в космосе (фото: NASA)

Аномальные сигналы случаются не впервые

Хотя эта загадка теперь разгадана, это далеко не первый случай, когда космические сигналы ставили ученых в тупик. В сентябре 2023 года на протяжении девяти дней регистрировался сейсмический сигнал длительностью 90 секунд, который повторился через месяц.

Ученые из Оксфордского университета выяснили, что его причиной стали "мега-цунами", вызванные таянием ледника и последовавшими оползнями у фьорда Диксон в Восточной Гренландии. Цунами застряли в фьорде и вызвали эти необычные сигналы.