Таинственный сигнал из космоса: ученые наконец раскрыли шокирующую правду о странных пульсациях

Ученые наконец раскрыли загадку странных импульсов из космоса, поступавших на Землю. После целого года исследований специалисты уверенно заявляют, что теперь знают источник очень громких сигналов, которые поступали на нашу планету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британское издание LADbible .

Что вызвало сигнал

Хотя многие могли сразу подумать об инопланетянах, НЛО или какой-то передовой технологии с соседней планеты, на самом деле все оказалось гораздо проще и ближе к дому.

Согласно новому исследованию, быстрый радиовсплеск (FRB), зарегистрированный в июне прошлого года на австралийском радиотелескопе Square Kilometer Array Pathfinder, длился всего 30 наносекунд и оказался гораздо сильнее всех ранее зафиксированных сигналов из космоса.

Ученые тщательно проследили источник сигнала и предполагали, что это может быть даже черная дыра. К счастью, это не так - несмотря на то, что большинство FRB действительно исходят из глубин космоса, в данном случае сигнал исходил с давно неработающего спутника NASA под названием Relay 2.

Этот спутник был запущен в 1964 году, но сломался менее чем через год и с тех пор остается космическим мусором на орбите Земли. Поскольку спутник находится близко к нашей планете, его сигнал казался очень мощным, что и вызвало первоначальное удивление ученых.

Исследователи пояснили, что этот импульс не означает, что спутник внезапно заработал снова - скорее всего, причиной послужило накопление статического электричества, которое вызвало разряд энергии над Землей.

Также ученые отметили, что возможной причиной могло стать столкновение спутника с микрометеоритом - мелким космическим камнем размером от миллиметров до микрометров, что могло вызвать выброс плазмы и усилить сигнал.

Relay 2 вышел из строя менее чем через год после начала работы в космосе (фото: NASA)

Аномальные сигналы случаются не впервые

Хотя эта загадка теперь разгадана, это далеко не первый случай, когда космические сигналы ставили ученых в тупик. В сентябре 2023 года на протяжении девяти дней регистрировался сейсмический сигнал длительностью 90 секунд, который повторился через месяц.

Ученые из Оксфордского университета выяснили, что его причиной стали "мега-цунами", вызванные таянием ледника и последовавшими оползнями у фьорда Диксон в Восточной Гренландии. Цунами застряли в фьорде и вызвали эти необычные сигналы.