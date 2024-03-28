Таджики в РФ боятся, что их будут массово отправлять на войну в Украину из-за теракта, - NYT

Из-за того, что четверо задержанных подозреваемых в нападении в Подмосковье являются выходцами из Таджикистана, в РФ усилилась антимигрантская риторика в Интернете. Наиболее активно ксенофобия начала распространяться в пабликах так называемых военных блогеров, сторонников вторжения РФ в Украину, преимущественно ультраправых.

Как следствие, Кремль удовлетворяет запросы сторонников войны, обещая более жесткие действия против мигрантов, одновременно пытаясь предотвратить вспышку межэтнической напряженности в обществе.

Согласно государственной статистике РФ, почти миллион граждан Таджикистана в прошлом году были зарегистрированы в России как трудовые мигранты.

Менеджер пищевого бизнеса в Москве, где работают таджики, сказала в комментарии NYT, что настроения напоминают 2000-е годы, когда мусульмане с Кавказа столкнулись с широко распространенной дискриминацией после терактов и войны в Чечне. Таджики в Москве настолько напуганы, что вообще почти не выходят на улицу, сказала она.

Они опасаются не только депортации, но и того, что их могут привлечь к войне в Украине, сказал 25-летний Сайданвар, недавно покинувший Москву таджикский правозащитник.

"Таджики действительно боятся, что российские власти начнут массово отправлять их на фронт воевать в качестве мести нашему таджикскому народу", - сказал он.

Теракт под Москвой