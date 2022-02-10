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Таблеток від COVID-19 в аптеках не буде. У Хмельницькому у продаж міг потрапити фальсифікат

Автор: РБК-Україна

В аптеках Хмельницького з'явився препарат "Молнупіравір", який використовують під час лікування коронавірусу. Проте в Міністерстві охорони здоров'я попередили, що таблеток від COVID-19 в аптеках не буде, а даний медикамент є підробкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінохорониздоров'я.

"Препарат, що є у продажу (у Хмельницькому, - ред.), не зареєстрований в Україні, а отже, продавати їх у вільному доступі заборонено", - зазначив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.

Чиновник додав, що даний медикамент може бути фальсифікатом, який несе загрозу життю пацієнтів

В Мінохорониздоров'я пояснили, що "Молнупіравір" використовується в Україні тільки в медичних закладах лише за призначенням лікаря на безоплатній основі.

"Важливо, що поки що не планується реалізація зареєстрованого в Україні препарату "Молнупіравір" через аптечну мережу, і він буде доступний українцям, які його потребують, абсолютно безоплатно, тільки за призначенням лікаря", - додали в МОЗ.

Раніше РБК-Україна розповідало, що за минулу добу щеплення від коронавірусу отримали 70 тисяч людей.

Також інфекціоніст Оксана Кондрин повідомила, що симптоми болю та погіршення слуху спостерігаються сьогодні у третини людей, які захворіли Омікроном.

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