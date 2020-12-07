Син убитого бізнесмена Щербаня назвав фільм "Спадкоємець" наклепом

Фільм "Спадкоємець" містить брехню і наклеп на адресу колишніх соратників вбитого бізнесмена Євгена Щербаня.

Про це написав син бізнесмена Руслан Щербань у колонці для "Гордона".

"Цей фільм, по своїй суті, не що інше, як звичайний шантаж. Не викриття організаторів вбивства, яких ми шукаємо останні 24 роки, а банальний пошук вигоди", - пише Щербань.

За його словами, його брат Євген просто хотів отримати гроші, і вирішив шантажувати колишніх соратників свого батька за допомогою фільму через створення для них репутаційних проблем.

"Коли до 50 років перед Євгеном вперше в житті виникла необхідність самостійно заробляти, він не придумав нічого кращого, ніж шантаж колишніх соратників батька і близьких нашій родині людей. Шантаж через створення репутаційних проблем. Нехай у сценаристів і персонажів "Спадкоємця" немає ніяких доказів, але правильно побудована драматургія майже художнього фільму створює в аудиторії ілюзію очевидності ситуації", - пише Щербань.

Він також не виключає, що його брат був використаний "в темну".

"Можливо, йому заплатили. Можливо, налякали. Я не можу повірити, що людина в здоровому розумі, без будь-якого тиску і з доброї волі захоче обмовити людей, які нам допомагали... Я не знаю, хто його "надихнув" на трансляцію брехні, але мені шкода, що він став маріонеткою в чиїхось руках. Питання - в чиїх? Які цілі переслідує ця людина або люди? Відповіді, знову ж таки, у мене немає. Але мені дуже шкода, що мій брат пішов на угоду з власною совістю", - резюмував Щербань.

Нагадаємо, Євген Щербань - донецький бізнесмен і народний депутат України 2-го скликання. 3 листопада 1996 року він був убитий в Донецькому аеропорту. Замовників вбивства слідство досі не встановило.