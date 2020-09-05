Син кандидата в мери Кривого Рогу скоїв ДТП, постраждала дитина

У четвер ввечері, 3 вересня, у Кривому Розі на перехідному переході збили 11-річного хлопчика. За кермом автомобіля перебував син кандидата в мери міста Кривий Ріг Дмитра Шевчика, 18-річний Марк Шевчик.

Про це повідомляє місцеве видання "Рудана".

За словами очевидців, близько 20:00 хлопчик переходив дорогу разом з мамою на зелений сигнал світлофора. Водій, який збив дитину і врізався в огорожу, їхав на великій швидкості.

Травмованого хлопчика терміново доставили в лікарню.

За словами Дмитра Шевчика, його син йшов від зіткнення з іншим автомобілем, втратив керування і виїхав на пішохідний перехід.

Зараз дитина перебуває в Дитячій обласній лікарні у відділенні нейрохірургії. Лікарі кажуть, що його стан стабільний.

"У Саші закрита черепно-мозкова травма, надколи правої скроневої кістки, підозра на ушкодження внутрішніх органів, перелом плечової кістки, і численні садна", - повідомив Шевчик.

Він також додав, що його син Марк не переховувався і не збирався ховатися з місця ДТП.

"Він викликав швидку допомогу, був абсолютно тверезий і пройшов медичний огляд, співпрацював з поліцією. Дана подія в єдиному реєстрі досудових розслідувань і буде розглянуто за законом.", - додав Шевчик.

Нагадаємо, в Березані Київської області сталося смертельне ДТП за участю неповнолітніх.

Крім того, у Львівській області в результаті зіткнення вантажівки та мікроавтобуса постраждали шість осіб.