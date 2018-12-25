"Сяде" атмосферний фронт: синоптик розповів українцям про погоду 26 грудня

У Києві 26 грудня йтиме сніг, також можливі хуртовини
В Україні у середу, 26 грудня, очікуються сильні опади у вигляді снігопадів, а також у деяких областях будуть заметілі. Про це у вівторок, 25 грудня, повідомила народний синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Зазначається, що потужний циклон зі снігопадами та хуртовиною в східних і центральних регіонах країни поступово зміщуватиметься у північно-східному напрямку.
Завтра очікується черговий атмосферний фронт, пов'язаний із північним циклоном.
Карта погоди (Фото: facebook.com/tala.didenko)
26 грудня в західних та північних областях, а до кінця доби середи й у більшості регіонів України сипатиме сніг, вітер посилиться і прогнозуються хуртовини.
Зазначається, що на Заході снігопад у деяких районах "розбавить" дощ.
Напрямок вітру західний і північно-західний. Сила - від помірного до сильного.
Снігопад (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
У нічний час температура повітря складе від -9 до -2 градусів.
На Лівобережжі вдень очікується від -6 до +1 градуса, а на Правобережжі - від 0 до +3 градусів.
У столиці у середу, 26 грудня, прогнозується снігопад, є ймовірність хуртовини, вітер буде із сильними поривами.
Температура у Києві вночі становитиме від -7 до -5 градусів, вдень потеплішає до відлиги.
Фото: (pixabay.com/Free-Photos)
Також народний синоптик зазначила, що у новорічну ніч очікуються опади у вигляді снігу. У ніч проти Нового року температура буде морозна, а вдень 1 січня 2019 року стовпчик термометра покаже близько 0.. +1 градуса.
Скрін: facebook.com/tala.didenko
Як повідомлялося раніше, на 26 грудня синоптики прогнозують невеликий сніг в деяких регіонах України, місцями налипання мокрого снігу. Водіям автомобілів у цей день рекомендується утриматися від поїздок на власних авто, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки і не створювати заторів на дорогах.
Також ми писали про те, що в Україні до кінця поточного тижня продовжаться рясні снігопади, і в більшості областей буде морозна погода.
Нагадаємо, раніше народний синоптик Наталка Діденко повідомила, якою буде погода на новорічні свята.
Відео: РБК-Україна