Фігурант у справі ПриватБанку отримує допомогу в США через коронавірус, - Bloomberg

Компанія, яку звинувачують у відмиванні мільйонів доларів колишніми власниками "ПриватБанку", входить у число одержувачів американських фондів допомоги в боротьбі з коронавірусом. Компанія Optima 777 отримала щонайменше 2 млн доларів у вигляді позик за Програмою захисту зарплат.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Як наголошується в публікації, компанія з такою ж назвою була частиною міжнародної схеми, в якій мільярди доларів були вкрадені з "ПриватБанку" одним з його власників, українським мільярдером Ігорем Коломойським. Дані про це містяться в позові, поданому в минулому році в штаті Делавер.

При цьому неясно, хто зараз контролює Optima 777. Коломойський, який раніше заперечував злочини, не надав коментарів.

Нове розкриття інформації у США виявило компанії, які отримали позики в рамках найбільшої федеральної програми допомоги при епідемії на 669 млн доларів. В рамках програми допомоги кредити можуть бути прощені, якщо одержувач задовольняє певним умовам, таким як використання більшої частини грошей для виплати заробітної плати.

Optima 777, яка володіє пакетом акцій у готелі Westin у Клівленді, отримала від 2 до 5 мільйонів доларів з коштів Адміністрації малого бізнесу, щоб допомогти зберегти 240 співробітників.

Нагадаємо, у 2019 році Націоналізований "ПриватБанк" подав позов до колишніх співвласників банку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а також до і їх компаній позов у суді штату Делавер (США). Банк звинувачує колишніх акціонерів у відмиванні мільярдів доларів, у тому числі і в США.

Зазначимо велике журі США вивчає фінанси Ігоря Коломойського в ході розслідування, яке відстежувало переказ грошей "ПриватБанку" в США через лабіринт офшорних компаній.