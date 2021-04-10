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Зв'язок з тромбами: Європейський регулятор перевіряє вакцину Johnson & Johnson

Автор: Даша Харченко

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) почало перевірку зв'язку вакцини від коронавірусу від Johnson & Johnson з тромбами. До регулятора надійшла інформація про чотири випадки утворення тромбів.

Про це йдеться в повідомленні EMA.

Одна людина внаслідок утворення тромбів померла.

"PRAC (комітет EMA за оцінкою фармакологічних ризиків) почав огляд у зв'язку з недобрим сигналом за повідомленнями про тромбоемболічні ускладнення (утворення тромбів, що призводить до закупорки судини) у людей, що отримали від COVID-19 вакцину Janssen", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, США тимчасово закрили два центри вакцинації проти коронавірусу Johnson & Johnson - в Північній Кароліні і Колорадо. Після введення вакцини у деяких пацієнтів спостерігалися несприятливі наслідки.

Водночас, за результатами клінічних випробувань вакцина Johnson & Johnson показала ефективність 66%. На такому рівні оцінюється ефективність запобігання середніх і важких ускладнень при зараженні COVID-19.

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