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В Святогорске РФ атаковала пожарную часть: один спасатель погиб, 4 ранены

Фото: в Святогорске РФ атаковала пожарную часть (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью на вторник, 28 февраля, россияне обстреляли Святогорск Донецкой области, попав в часть ГСЧС. Есть погибший и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"По предварительной информации, 1 спасатель погиб, еще 4 ранены. Это осознанный и циничный удар не по военным, а по тем, кто помогает выживать гражданским даже во время активных боевых действий", - написал он.

В ГСЧС Украины рассказали, что в ночь на 28 февраля, в результате российской атаки в Краматорском районе Донецкой области, произошло попадание в пожарно-спасательную часть.

"К сожалению, вражеская ракета унесла жизни нашего коллеги - младшего сержанта службы гражданской защиты, фельдшера спасательного отделения Александра Цуркана", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что здание пожарного депо получило повреждения, также выведены из строя авто спасателей, в том числе используемые для разминирования деоккупированных территорий Донецкой области.

Как сообщалось, российские войска сегодня ночью, 27 февраля, атаковали Хмельницкий с помощью иранских дронов-камикадзе. Всего зафиксировано три удара. Позже стало известно, что во время атаки дронами на Хмельницкий погиб работник спасательной службы. Еще четыре человека получили ранения. В ГСЧС показали фото погибшего коллеги. Вскоре в больнице скончался еще один работник ГСЧС.

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Донецкая областьГСЧССвятогорск