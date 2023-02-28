В Святогорске РФ атаковала пожарную часть: один спасатель погиб, 4 ранены

"По предварительной информации, 1 спасатель погиб, еще 4 ранены. Это осознанный и циничный удар не по военным, а по тем, кто помогает выживать гражданским даже во время активных боевых действий", - написал он.

В ГСЧС Украины рассказали, что в ночь на 28 февраля, в результате российской атаки в Краматорском районе Донецкой области, произошло попадание в пожарно-спасательную часть.

"К сожалению, вражеская ракета унесла жизни нашего коллеги - младшего сержанта службы гражданской защиты, фельдшера спасательного отделения Александра Цуркана", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что здание пожарного депо получило повреждения, также выведены из строя авто спасателей, в том числе используемые для разминирования деоккупированных территорий Донецкой области.