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В Святогорске во время разминирования погиб спасатель

Иллюстративное фото: в Святогорске во время разминирования погиб спасатель (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Спасатель погиб во время разминирования в Святогорске Донецкой области 23 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

По его словам, спасатель погиб в результате детонирования боеприпаса, тип которого пока не установлен.

Кириленко подчеркнул, что россияне оставили на деоккупированных территориях множество опасных "сюрпризов", которые могут не только навредить здоровью, но и забрать жизнь - прежде всего мирных людей.

Поэтому сейчас в рамках стабилизационных мероприятий идет работа по обследованию и разминированию освобожденных территорий.

Он просит жителей деоккупированных территорий и проживающих в прифронтовой зоне быть максимально внимательными и осторожными, не поднимать с земли незнакомые предметы и сообщать о таких находках правоохранителей и спасателей.

Напомним, 19 октября в Харьковской области автомобиль ГСЧС взорвался на вражеской мине, два человека погибли.

Ранее под Изюмом на мине взорвались двое дорожных рабочих.

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Донецкая область