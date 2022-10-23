В Святогорске во время разминирования погиб спасатель

Спасатель погиб во время разминирования в Святогорске Донецкой области 23 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
По его словам, спасатель погиб в результате детонирования боеприпаса, тип которого пока не установлен.
Кириленко подчеркнул, что россияне оставили на деоккупированных территориях множество опасных "сюрпризов", которые могут не только навредить здоровью, но и забрать жизнь - прежде всего мирных людей.
Поэтому сейчас в рамках стабилизационных мероприятий идет работа по обследованию и разминированию освобожденных территорий.
Он просит жителей деоккупированных территорий и проживающих в прифронтовой зоне быть максимально внимательными и осторожными, не поднимать с земли незнакомые предметы и сообщать о таких находках правоохранителей и спасателей.
Напомним, 19 октября в Харьковской области автомобиль ГСЧС взорвался на вражеской мине, два человека погибли.
Ранее под Изюмом на мине взорвались двое дорожных рабочих.
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