В Святогорске во время разминирования погиб спасатель

По его словам, спасатель погиб в результате детонирования боеприпаса, тип которого пока не установлен.

Кириленко подчеркнул, что россияне оставили на деоккупированных территориях множество опасных "сюрпризов", которые могут не только навредить здоровью, но и забрать жизнь - прежде всего мирных людей.

Поэтому сейчас в рамках стабилизационных мероприятий идет работа по обследованию и разминированию освобожденных территорий.

Он просит жителей деоккупированных территорий и проживающих в прифронтовой зоне быть максимально внимательными и осторожными, не поднимать с земли незнакомые предметы и сообщать о таких находках правоохранителей и спасателей.