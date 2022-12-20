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Своих же убивают. Оккупант жалуется матери на расстрел россиян из танка (перехват)

Иллюстративное фото: россияне расстреливают своих сослуживцев из танка (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Оккупант в разговоре с матерью рассказал, как свой же танк расстрелял 20 российских военных. Они все умерли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российский военный рассказал, что 20 его сослуживцев, которые только приехали из Ярославля, убили свои же солдаты.

"Это наш танк выстрелил. Два раза выстрелил - и 20 пацанов нет. Тут командование непонятно какое - твари. Своих же убивают", - рассказал солдат.

По его словам, потери больше от своих, чем от украинских войск.

В свою очередь мать оккупанта жалуется, что Украина якобы обстреливает российские города.

Напомним, ранее стало известно, что россияне чаще всего убивают своих сослуживцев из-за нарушений правил обращения с оружием.

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