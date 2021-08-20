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Свій ліміт на революції Росія вичерпала в ХХ столітті, - Путін

Автор: РБК-Україна

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що ніякі революції Росії не потрібні, оскільки ліміт на їх кількість в ХХ столітті для країни був вичерпаний.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу.

"Ми зробимо все для того, щоб ситуація в Росії була стабільною, прогнозованою. Свій ліміт на революції Росія вичерпала ще в ХХ столітті. Ми революцій більше не хочемо, ми хочемо еволюційного розвитку нашого суспільства і держави. Сподіваюся, так воно і буде", - заявив президент РФ.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін звинуватив Україну у прийнятті законів, які нібито суперечать Мінським угодам щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

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Володимир ПутінРосійська Федерація