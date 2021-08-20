Свій ліміт на революції Росія вичерпала в ХХ столітті, - Путін

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що ніякі революції Росії не потрібні, оскільки ліміт на їх кількість в ХХ столітті для країни був вичерпаний.

"Ми зробимо все для того, щоб ситуація в Росії була стабільною, прогнозованою. Свій ліміт на революції Росія вичерпала ще в ХХ столітті. Ми революцій більше не хочемо, ми хочемо еволюційного розвитку нашого суспільства і держави. Сподіваюся, так воно і буде", - заявив президент РФ.