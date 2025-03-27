Свентек стала жертвой филиппинской сенсации: 140-я ракетка одолела в Майами трех триумфаторок Grand Slam

WTA 1000, Miami Open, 1/4 финала

Александра Эала - Ига Свёнтек - 6:2, 7:5

19-летняя филиппинская теннисистка Александра Эала (№140 WTA) продолжает шокировать теннисный мир на "тысячнике" в американском Майами. Очередной жертвой главной сенсации турнира стала вторая в мире Свентек, которая в предыдущем круге победила нашу Элину Свитолину.

Для победы Эале понадобилось 1 час и 41 минута. Филиппинка легко взяла первый сет - 6:2. Во втором Свентек вела со счетом 4:2, но не удержала преимущество.

В первом раунде соревнований юная филиппинка в двух сетах одолела чемпионку Ролан Гаррос-2017 Елену Остапенко из Латвии (№25 WTA). Во втором - победила действующую победительницу Australian Open и пятую в мире американку Мэдисон Киз. В третьем на отказе - 11-ю ракетку мира Паулу Бадосу из Испании.

После таких результатов она значительно поднимется в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Прямо сейчас Эала идет уже 75-й в Live-рейтинге WTA. Она одержала самую крупную победу в карьере и впервые сыграет в полуфинале на уровне Тура.

За выход в финал филиппинка поспорит с четвёртой в мире американкой Джессикой Пегулой. Напомним, что Пегула в 1/8 финала победила украинку Марту Костюк. Полуфинал состоится в ночь на 28 марта.

Кто такая Александра Эала

19-летняя уроженка филиппинского Кесон-Сити. Ее родители связаны со спортом. Мать Розмари занималась плаванием и завоевывала бронзовую медаль на Играх Юго-Восточной Азии в 1985 году. Отец Майк на любительском уровне занимался теннисом, а впоследствии стал первым тренером своей дочери.

С 2018 года Эала училась и тренировалась в теннисной академии Рафаэля Надаля на испанской Мальорке, откуда выпустилась в 2023 году. Интересно, что диплом на специальной церемонии ей вручили Надаль и Свьонтек, которая была в то время первой ракеткой мира.

Филиппинка имеет значительные достижения на юниорском уровне. Она выиграла три турнира Большого Шлема: US Open-2022 в одиночном разряде, Australian Open-2020 и Ролан Гаррос-2021 - в парном.