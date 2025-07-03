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Свежесть ценой здоровья. Гинеколог раскрыла, что не так с составом салфеток для интимной гигиены

Четверг 03 июля 2025 17:05
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Свежесть ценой здоровья. Гинеколог раскрыла, что не так с составом салфеток для интимной гигиены Гинеколог рассказала, какие риски скрывает состав салфеток для интимной гигиены (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Сандул

Влажные салфетки для интимной гигиены стали привычной безделушкой для многих женщин, особенно в летнюю жару. Они обещают длительное ощущение свежести и чистоты, а компактную упаковку всегда удобно носить с собой в сумочке. Однако такие салфетки могут быть опасными для женского здоровья.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram врача-гинеколога Ольги Сторчевой, которая разобрала состав популярных салфеток для интимной гигиены.

Салфетки для интимной гигиены: о чем расскажет упаковка

Одни из самых популярных на украинском рынке салфетки для интимной гигиены Lactacyd имеют такой состав:

  • Aqua
  • Inulin
  • Alpha-glucan oligosaccharide
  • Triethyl Citrate
  • Allantoin
  • Молочная кислота
  • Лимонная кислота
  • Бензоат натрия
  • ПЭГ-40 Гидрогенизированное касторовое масло
  • Тридецет-9
  • Парфюм
  • Феноксиэтанол
  • Sodium Hydroxide

Преимуществом этого продукта можно считать наличие пребиотического комплекса - инулина (Inulin) и альфа-глюкан олигосахарида (Alpha-glucan oligosaccharide). Эти вещества являются источником питания для полезных бактерий, в частности лактобактерий, которые являются основой здоровой женской микрофлоры. Теоретически, подпитывая полезные бактерии, эти компоненты помогают поддерживать естественный защитный барьер.

Также в составе есть молочная (Lactic acid) и лимонная (Citric acid) кислоты, которые вместе с гидроксидом натрия (Sodium Hydroxide) регулируют уровень pH средства, приближая его к физиологической кислой среде интимной зоны (обычно это показатель 3,5-4,5).

Еще один положительный компонент - аллантоин (Allantoin), который обладает успокаивающими и заживляющими свойствами.

Свежесть ценой здоровья. Гинеколог раскрыла, что не так с составом салфеток для интимной гигиены

Гинеколог разобрала состав салфеток для интимной гигиены Lactacyd

Однако в составе есть вещества, которые способны свести преимущества на нет.

Parfum (ароматизатор)

За этим общим термином могут скрываться десятки, а то и сотни синтетических химических соединений. Слизистая оболочка интимной зоны очень чувствительна, а ароматизаторы могут вызвать появление контактного дерматита, аллергических реакций, раздражения, зуда и покраснения.

Консерванты

Средство содержит сразу два консерванта: феноксиэтанол (Phenoxyethanol) и бензоат натрия (Sodium Benzoate). Их задача - предотвратить рост бактерий и грибков в самой салфетке. Однако при этом феноксиэтанол может вызвать аллергические реакции и раздражение кожи.

Бензоат натрия в свою очередь может вступать в реакцию с витамином С (аскорбиновой кислотой), образуя бензол, который является канцерогеном.

Хотя в проанализированных салфетках витамина С нет, его наличие в других средствах гигиены, которые использует женщина, или даже в естественных выделениях может создать условия для опасной реакции.

Кроме того, консерванты могут уничтожать не только вредные, но и полезные бактерии, что приводит к дисбактериозу, увеличивая риск инфекций.

Эмульгаторы и растворители

Гидрогенизированное касторовое масло PEG-40 (PEG-40 Hydrogenated Castor Oil) и тридецет-9 (Trideceth-9) - это поверхностно-активные вещества (ПАВ) и эмульгаторы, которые помогают смешивать масляные и водные компоненты.

Продукты на основе полиэтиленгликоля (PEG) могут повышать проницаемость кожи, что облегчает попадание в более глубокие ее слои других, потенциально вредных ингредиентов из состава, в частности ароматизаторов и консервантов.

Триэтилцитрат (Triethyl Citrate) часто используют в качестве растворителя и дезодорирующего агента, что также может приводить к раздражению чувствительной кожи.

Хотя производитель пытался создать продукт с полезными свойствами, добавив пребиотики и регуляторы pH, "коктейль" из ароматизаторов и консервантов ставит под сомнение безопасность ежедневного использования таких салфеток. К тому же ощущение чистоты после их использования является ложным и условным.

Салфетки не заменяют полноценную гигиену водой. Они лишь разносят бактерии по поверхности кожи, создавая благоприятную среду для их размножения.

Кроме упомянутых, салфетки для интимной гигиены могут содержать и другие потенциально опасные вещества. Следует избегать средства, в составе которых есть:

  • Methylisothiazolinone и Methylchloroisothiazolinone (метилизотиазолинон и метилхлоризотиазолинон) - консерванты, являющиеся потенциальными аллергенами.
  • Iodopropynyl butylcarbamate (йодопропинилбутилкарбамат) - также консервант, способный вызвать аллергические реакции.
  • Parabens (парабены), в частности methylparaben, propylparaben, ethylparaben, butylparaben (метилпарабен, пропилпарабен, этилпарабен, бутилпарабен) - консерванты, которые вызывают раздражение кожи и слизистых оболочек.
  • Formaldehyde releasers (высвободители формадельгида), а именно DMDM hydantoin (гидантоин DMDM) и 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol (2-бром-2-нитропропан-1,3-диол) - консерванты, которые являются потенциальными аллергенами.

Свежесть ценой здоровья. Гинеколог раскрыла, что не так с составом салфеток для интимной гигиеныЧто надо знать о салфетках для интимной гигиены (фото: Unsplash)

Как обойтись без салфеток

Использование салфеток для интимной гигиены целесообразно только в экстренных случаях, когда доступ к воде ограничен. А при нормальных, не экстремальных условиях для ежедневной гигиены самым безопасным вариантом является чистая теплая вода.

При выборе средств для интимной гигиены стоит отдавать предпочтение продуктам с минималистичным составом и без консервантов (fragrance-free, parfum-free).

Альтернативой влажным салфеткам могут быть:

  • Туалетная бумага или бумажная салфетка, смоченные водой непосредственно перед использованием.
  • Тканевые салфетки, смоченные водой. Следует выбрать мягкую ткань, и этот вариант хорошо подойдет женщинам с чувствительной кожей - ведь бумага может быть абразивной и сама по себе раздражать кожу.
  • Наполненный водой пульверизатор при отсутствии доступа к проточной воде. Воду из пульверизатора следует разбрызгать на туалетную бумагу, бумажную или тканевую салфетку непосредственно перед использованием. Чтобы предотвратить размножение бактерий, необходимо регулярно менять воду в пульверизаторе.

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При написании материала были использованы источники: организация по защите здоровья женщин Women's Voices for the Earth и медиаплатформа о здоровье и образе жизни OnlyMyHealth.

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