В мире после COVID-19 начала распространяться новая инфекция: что известно

Пандемия COVID-19 оставила не только медицинские и социальные последствия, но и создала новые угрозы в виде смертельных грибковых инфекций, все активнее распространяющихся в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Ученые отмечают, что смертельные грибки, такие как Candida auris, могут приспосабливаться к высоким температурам и обладают устойчивостью к лекарствам. Сообщается, что они охватили новые регионы мира.

Врачи говорят, что после 2020 года случаи заражения были зафиксированы более чем в 20 странах , а количество инфицированных, в том числе среди молодых и здоровых людей, возросло до опасного уровня.

Candida auris был впервые обнаружен в Японии в 2009 году , а еще раньше был распространен только в нескольких странах, однако сегодня поражает людей на всех континентах, кроме Антарктиды.

Также отмечается, что рост глобальной температуры также способствует адаптации грибков к более теплой среде, а последствия пандемии, в частности переполненные больницы, влажная среда и длительное использование оборудования, только усугубили ситуацию.

Сообщается, что в 2021 году в больницах Индии после пандемии COVID-19 обнаружили мукормикоз или черный грибок, распространившийся через системы для кислорода, пораженные плесенью.

Что говорят в ВОЗ

По данным Всемирной организации здравоохранения, термостойкие грибки являются одним из главных приоритетов в сфере разработки новых методов лечения, но имеющееся лекарство не всегда эффективно из-за быстрой мутации возбудителей.

"Микробы могут адаптироваться или исчезать, и мы видим, что они демонстрируют значительную адаптивность", – предостерег Артуро Касадевал, микробиолог Школы общественного здравоохранения Блумберга.

ВОЗ также подчеркивает, что грибы несут риск для здоровья населения и могут вызвать вспышки инфекций среди людей с ослабленным иммунитетом. Несмотря на вызовы, которые ставят грибковые инфекции перед медициной, эксперты призывают более активно развивать средства борьбы с новыми патогенами.

Профилактика

Чтобы снизить риск заражения грибами, такими как Candida auris, важно соблюдать профилактические меры, особенно в медицинских учреждениях, где инфекция передается наиболее часто.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и британское Министерство здравоохранения (PHE) советуют соблюдать несколько простых правил:

Следить за гигиеной рук. Дезинфицировать помещение и оборудование, поскольку грибок может оставаться на поверхностях в течение нескольких недель. Этот совет особенно касается медицинских учреждений. Инфицированные пациенты должны находиться в отдельных палатах или помещениях во избежание перекрестного заражения. В больницах рекомендуется проводить регулярный скрининг пациентов с высоким риском заражения (например, пациентов, часто находящихся в медицинских учреждениях или проходящих лечение за границей).

Добавим, что ученые уже сообщали о новых рисках для здоровья людей, перенесших COVID-19.