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Мир в огне: 2024 год стал самым конфликтным со времен Второй мировой войны, - The Times

Среда 11 июня 2025 12:20
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Мир в огне: 2024 год стал самым конфликтным со времен Второй мировой войны, - The Times Фото: Самым конфликтным со времен Второй мировой войны стал 2024 год (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В 2024 году мир достиг нового антирекорда по количеству вооруженных конфликтов после Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

По данным шведского проекта Uppsala Conflict Data Program (UCDP), зафиксирован 61 так называемый "государственный конфликт", из которых 11 переросли в полномасштабные войны с более чем тысячей погибших в боях.

Эксперты отмечают, что гражданские все чаще гибнут не случайно, а становятся целенаправленными мишенями.

В 2024 году количество убитых мирных жителей в результате атак выросло на 31% - до 13 900 человек. Больше всего смертей вызвала деятельность "Исламского государства" в Демократической Республике Конго.

Нынешний уровень насилия стал четвертым по масштабам с 1994 года - времени геноцида в Руанде.

Всего в прошлом году в результате организованного насилия в мире погибло почти 160 тысяч человек. Самым смертоносным конфликтом остается война в Украине - примерно 76 тысяч погибших только в 2023 году.

UCDP также предупреждает о росте количества межгосударственных конфликтов и случаев, когда страны поддерживают вооруженные группировки за пределами своей территории.

Это, по словам аналитиков, создает опасную динамику, которая может привести к еще большему количеству жертв.

Напомним, ранее мы писали, что в 2023 году в мире происходило 183 региональных и локальных конфликта, что было самым высоким показателем за последние три десятилетия.

В исследовании утверждалось, что "неразрешимость является определяющей чертой современного ландшафта глобальных конфликтов".

Негосударственные вооруженные группировки, среди которых ХАМАС в Секторе Газа - лишь самая заметная, играют пагубную роль. Во многих местах эти силы поддерживаются деструктивными крупными державами, в частности Россией и Ираном.

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