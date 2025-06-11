Мир в огне: 2024 год стал самым конфликтным со времен Второй мировой войны, - The Times
В 2024 году мир достиг нового антирекорда по количеству вооруженных конфликтов после Второй мировой войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
По данным шведского проекта Uppsala Conflict Data Program (UCDP), зафиксирован 61 так называемый "государственный конфликт", из которых 11 переросли в полномасштабные войны с более чем тысячей погибших в боях.
Эксперты отмечают, что гражданские все чаще гибнут не случайно, а становятся целенаправленными мишенями.
В 2024 году количество убитых мирных жителей в результате атак выросло на 31% - до 13 900 человек. Больше всего смертей вызвала деятельность "Исламского государства" в Демократической Республике Конго.
Нынешний уровень насилия стал четвертым по масштабам с 1994 года - времени геноцида в Руанде.
Всего в прошлом году в результате организованного насилия в мире погибло почти 160 тысяч человек. Самым смертоносным конфликтом остается война в Украине - примерно 76 тысяч погибших только в 2023 году.
UCDP также предупреждает о росте количества межгосударственных конфликтов и случаев, когда страны поддерживают вооруженные группировки за пределами своей территории.
Это, по словам аналитиков, создает опасную динамику, которая может привести к еще большему количеству жертв.
Напомним, ранее мы писали, что в 2023 году в мире происходило 183 региональных и локальных конфликта, что было самым высоким показателем за последние три десятилетия.
В исследовании утверждалось, что "неразрешимость является определяющей чертой современного ландшафта глобальных конфликтов".
Негосударственные вооруженные группировки, среди которых ХАМАС в Секторе Газа - лишь самая заметная, играют пагубную роль. Во многих местах эти силы поддерживаются деструктивными крупными державами, в частности Россией и Ираном.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.