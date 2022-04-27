Світлошумові гранати та сльозогінний газ. Окупанти в Херсоні розігнали мирний мітинг

Сьогодні, 27 квітня в Херсоні російські військові розігнали сльозогінним газом мирних людей, які вчергове вийшли на мітинг проти окупації. Ворог також застосував світлошумові гранти проти цивільних осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"Мітинг у Херсоні, який анонсували на 10:00, військові РФ закидали світлошумовити та зі сльозогінним газом гранатами. Людей на захід зібралось небагато, розповіли очевидці", - пише видання.
У Telegram-канал вже почали поширювати відео з місця подій. Люди вийшли на вулиці з транспарантами та гаслами "Херсон - це Україна". З кадрів помітно "наслідки" застосування окупантами світлошумових гранат.
Зазначимо, що мирний мітинг містян у мережі анонсувався напередодні. Людей закликали вийти проти так званого "референдуму" за проголошення "ХНР".
Нагадаємо, вчора окупанти представили свою "владу" міста Херсона та області. На посаду "керівника" обласної державної адміністрації вони призначили колишнього мера Херсона Володимира Сальдо.
При цьому днем раніше російські військові захопили будівлю міської ради Херсона.
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