Світлошумові гранати та сльозогінний газ. Окупанти в Херсоні розігнали мирний мітинг

Сьогодні, 27 квітня в Херсоні російські військові розігнали сльозогінним газом мирних людей, які вчергове вийшли на мітинг проти окупації. Ворог також застосував світлошумові гранти проти цивільних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Мітинг у Херсоні, який анонсували на 10:00, військові РФ закидали світлошумовити та зі сльозогінним газом гранатами. Людей на захід зібралось небагато, розповіли очевидці", - пише видання.

У Telegram-канал вже почали поширювати відео з місця подій. Люди вийшли на вулиці з транспарантами та гаслами "Херсон - це Україна". З кадрів помітно "наслідки" застосування окупантами світлошумових гранат.