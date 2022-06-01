Свьонтек стала останньою півфіналісткою "Ролан Гаррос"

Перша ракетка планети витратила на перемогу півтори години. Її суперниця змогла взяти лише п'ять геймів.

Розпочався поєдинок прогнозовано – Свьонтек взяла розіграш на подачі Пегулли. Щоправда, наступний гейм несподівано завершився зворотним брейком. Далі суперниці брали очко за очком, але в кінцівці сету полька взяла три гейми поспіль (два на подачі американки) та повела в рахунку за партіями.

Боротьба в другому сеті вийшла ще прозаїчнішою. Свьонтек жодного разу не помилилася на своїй подачі та взяла дві від суперниці. Як наслідок, 6:2 і путівка до півфіналу для найсильнішої тенісистки світу.

У рамках 1/2 фіналу Свьонтек зустрінеться з росіянкою Дарією Касаткіною. За другу путівку до вирішального матчу турніру "Великого шолома" поборються італійка Мартіна Тревізан і юна американка Корі Гофф. Обидва матчі зіграють 2 червня.