Сватали в АПЛ и Бундеслигу. Звезда украинской молодежки сменил клубную прописку в Европе

23-летний украинец продолжит карьеру в Бундеслиге, но в австрийской вместо немецкой. Бронзовый призер местного чемпионата во второй раз подписал центрбека.

Таловеров арендован на год. ЛАСК в этот раз будет иметь опцию выкупа защитника. В новой-старой команде он будет выступать под 4-м номером. Скорее всего, Таловеров будет играть не в центре защиты, а в опорной зоне.

Прошлый сезон украинец начал в составе "Слована" из Либерца. Там он сыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча. Вторую же половину сезона провел за ЛАСК – 13 поединков в целом.

Кто такой Максим Таловеров

Уроженец Донецка, обучался в академии "Шахтера". На юношеском уровне защищал цвета киевского "Арсенала" и донецкого "Олимпика".

В 2019 году переехал в Чехию. На профессиональном уровне дебютировал в составе команды "Ческе-Будеевице". В январе прошлого года перешел в "Славию". Играл в "Словане" из Либерца и за австрийский ЛАСК на правах аренды. Контракт с пражанами действует до лета 2026-го.

В составе молодежной сборной Украины сыграл 21 матч. Летом якобы заинтересовал представителей немецкой Бундеслиги – "Айнтрахт" и "Вердер", а также лондонский "Вест Хэм".