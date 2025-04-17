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Ссора в квартире закончилась нападением собаки: в Полтаве двое пострадавших

Четверг 17 апреля 2025 12:34
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Ссора в квартире закончилась нападением собаки: в Полтаве двое пострадавших В результате нападения собаки в Полтаве пострадали несколько человек (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Полтаве собака напала на нескольких человек, которые находились в одной с ее хозяином квартире. Пострадавших госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

Что известно о нападении собаки в одной из квартир Полтавы

Согласно информации правоохранителей, событие произошло 17 апреля (около 2 часов ночи) в одном из многоквартирных домов на улице Европейской.

"По предварительной информации, инцидент произошел во время досуга жителей квартиры и их знакомых", - рассказали в полиции.

Отмечается, что между людьми, которые находились в помещении, внезапно возникла ссора.

Тогда собака, которая принадлежит одному из гостей, напала:

  • на хозяйку квартиры;
  • на еще одного посетителя.

"В результате нападения животного люди получили телесные повреждения. Пострадавших госпитализировали для оказания медицинской помощи", - сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавщины.

Сейчас правоохранители:

  • устанавливают все обстоятельства нападения собаки на людей в квартире;
  • устанавливают степень тяжести полученных телесных повреждений;
  • решают вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Тернопольской области собака покалечила ребенка.

Тем временем в Одесской области гость застрелил собаку знакомого во время застолья.

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Полтава Национальная полиция Животные
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