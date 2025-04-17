Ссора в квартире закончилась нападением собаки: в Полтаве двое пострадавших
В Полтаве собака напала на нескольких человек, которые находились в одной с ее хозяином квартире. Пострадавших госпитализировали для оказания медицинской помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.
Что известно о нападении собаки в одной из квартир Полтавы
Согласно информации правоохранителей, событие произошло 17 апреля (около 2 часов ночи) в одном из многоквартирных домов на улице Европейской.
"По предварительной информации, инцидент произошел во время досуга жителей квартиры и их знакомых", - рассказали в полиции.
Отмечается, что между людьми, которые находились в помещении, внезапно возникла ссора.
Тогда собака, которая принадлежит одному из гостей, напала:
- на хозяйку квартиры;
- на еще одного посетителя.
"В результате нападения животного люди получили телесные повреждения. Пострадавших госпитализировали для оказания медицинской помощи", - сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавщины.
Сейчас правоохранители:
- устанавливают все обстоятельства нападения собаки на людей в квартире;
- устанавливают степень тяжести полученных телесных повреждений;
- решают вопрос об открытии уголовного производства.
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