Ссора в квартире закончилась нападением собаки: в Полтаве двое пострадавших

В Полтаве собака напала на нескольких человек, которые находились в одной с ее хозяином квартире. Пострадавших госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

Что известно о нападении собаки в одной из квартир Полтавы

Согласно информации правоохранителей, событие произошло 17 апреля (около 2 часов ночи) в одном из многоквартирных домов на улице Европейской.

"По предварительной информации, инцидент произошел во время досуга жителей квартиры и их знакомых", - рассказали в полиции.

Отмечается, что между людьми, которые находились в помещении, внезапно возникла ссора.

Тогда собака, которая принадлежит одному из гостей, напала:

на хозяйку квартиры;

на еще одного посетителя.

"В результате нападения животного люди получили телесные повреждения. Пострадавших госпитализировали для оказания медицинской помощи", - сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавщины.

Сейчас правоохранители: