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Суициды во время войны: психиатр раскрыл парадоксальную тенденцию, которая противоречит логике

Воскресенье 13 июля 2025 14:02
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Суициды во время войны: психиатр раскрыл парадоксальную тенденцию, которая противоречит логике Как война влияет на желание украинцев покончить с собой (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова, Ірина Сандул

Полномасштабная война принесла украинцам колоссальный стресс, потери, неопределенность и угрозу жизни. Казалось бы, в таких условиях количество самоубийств должно было бы возрасти. Но, по словам психиатра, доктора медицинских наук Бориса Михайлова, реальность оказалась противоположной.

В разговоре с РБК-Украина эксперт объяснил, почему в условиях войны частота суицидов не растет, а наоборот - уменьшается, и как это связано с нашей психикой, инстинктом выживания и глубинными механизмами сознания.

Депрессия - лишь одна из причин

Как отмечает психиатр, самоубийство - это сложное явление, которое не всегда связано с психическими расстройствами.

"Суицид - это не просто симптом болезни, а глубокая экзистенциальная трагедия, когда человек переживает мотивацию к завершению жизни из-за внутреннего кризиса", - говорит Михайлов.

При этом, по его словам, только небольшой процент суицидов связан именно с клинической депрессией.

"Что касается самоубийств вследствие психических заболеваний, а именно тяжелой депрессии, то ее частота составляет всего несколько процентов от общего количества суицидов", - говорит он.

Почему во время войны люди меньше склонны к самоубийствам

Самый впечатляющий тезис психиатра - количество самоубийств в военный период снижается.

"И сейчас, хотя это может показаться парадоксальным, есть уменьшение количества самоубийств по сравнению с мирными временами", - заявляет врач.

Причину он видит в глубинных психологических механизмах.

"Ежедневно мы переживаем стресс военного времени, когда сама жизнь становится угрозой. В таких условиях доминирует инстинкт выживания. Просто не до самоуничтожения - человек борется, чтобы жить", - объясняет психиатр.

Объяснение через теорию Фрейда: мортидо vs либидо

Михайлов приводит и психоаналитическую теорию Зигмунда Фрейда, согласно которой на наше поведение влияют две базовые силы:

Либидо - тяга к жизни, созиданию, сексуальности

Мортидо - тяга к смерти, разрушению, самоуничтожению

В мирное время, когда угроз внешних меньше, активизируется "внутренняя тень" - мортидо. А в военное - наоборот: все подчиняется выживанию, а значит, активизируется либидо.

"В такие сложные времена, как сейчас, склонность к суицидам уменьшается. Речь идет о выживании - как популяции в целом, так и каждого человека в частности", - резюмирует Борис Михайлов.

Таким образом, самоубийство - это не только следствие болезни, а проявление глубокого внутреннего кризиса. Но во время войны психика человека мобилизуется на борьбу за жизнь.

Это еще одно свидетельство того, насколько сильными могут быть наши защитные механизмы даже в самые темные времена.

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