Существенное повышение тарифов на передачу и диспетчеризацию тока обрушит экономику, - УСПП

Существенное повышение тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, которое запланировано НКРЭКУ, не решит проблемы энергетической отрасли, усугубит кризис в экономике Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украинского союза промышленников и предпринимателей Украины (УСПП) Анатолия Кинаха.

"Бизнес сегодня работает в условиях очень сложной поставки электроэнергии как таковой, поскольку агрессор разрушает энергетическую инфраструктуру. Однако попытки компенсировать потери Укрэнерго путем новых тарифов, по нашим расчетам, дадут только отрицательный результат", - подчеркнул он.

Он посоветовал НКРЭКУ взять в пример повышение тарифов на железнодорожные грузовые перевозки на 70%, которое произошло в 2022 году.

"В результате этого повышения мы получили только углубление кризиса в ГМК, который был одним из основных заказчиков услуг УЗ: объем производства там упал на 70-80%, и УЗ уже с повышенными тарифами получает денег меньше, чем получала к повышению. Аналогично будет с намерениями НКРЭКУ", - предупредил Кинах.

Он напомнил: сейчас бизнес работает в очень неблагоприятных условиях, в первую очередь – в связи с разрушением транспортной логистики: в базовых отраслях, таких как агропромышленный комплекс и ГМК, очень возросла транспортная составляющая.

"В условиях военного положения необходимо очень ответственно принимать решения, влияющие на условия ведения бизнеса. Каждое повышение или даже намерение должно сопровождаться диалогом со структурированными объединениями бизнеса и предпринимателей. Сейчас необходимо бороться за каждое рабочее место и работающее предприятие, чтобы жизнедеятельность экономики Украины для победы над врагом. И это должен понимать каждый исполнитель на своем рабочем месте", - резюмировал Кинах.

Как известно, НКРЭКУ планирует в 2023 году повысить тарифы на передачу электроэнергии на 30% и диспетчеризацию - сразу на 116%. Бизнес-ассоциации выступили против этого решения: по их убеждению, оно приведет к росту цен и эскалации экономического кризиса.